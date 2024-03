Derby di Rosario, Di Maria vuol tornare al Central: Franco Diaz chiede scusa ai tifosi Newell’s

Il piccante Clásico tra Newell's Old Boys e Rosario Central, intanto, è stato caratterizzato da un episodio sorprendente in cui un giocatore del Newell's Old Boys ha assicurato di essere tifoso della squadra del Rosario Central. Si tratta di Franco Díaz, centrocampista Newell's, che ha fatto parlare di sé dopo un video virale in cui assicurava di essere tifoso del Central. Tuttavia, dopo la sua frase, il calciatore ha rotto il silenzio e ha chiarito l'accaduto: "Faccio questo video per chiarire la situazione di quanto sta accadendo. Circola un video che non è il mio modo di pensare Non mi ero accorto che mi stavano registrando. Era una situazione di tensione in cui c'erano persone che circondavano la mia macchina. L'ho detto per uscire dalla situazione", ha aggiunto il centrocampista. E ha concluso: "Ci tengo a precisare che rimango impegnato con il Newell's e sono molto felice qui. Il video non è vero, non è qualcosa che penso o sento".