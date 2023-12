Derby du Lac, il Losanna accoglie il Servette: il video dei musicisti da strada tolto dopo le polemiche

I tifosi del Servette sono noti in Svizzera per la loro carica e le forze dell'ordine sono in allerta per la situazione e il controllo di tutte le tematiche inerenti l'ordine pubblico. La rivalità è molto alta. Il Losanna ha scandito la settimana con un video provocatorio per stuzzicare il Servette anche se poi lo ha cancellato per le polemiche. Nel video si vedevano due giovani suonare musicisti di strada con chitarra e fisarmonica per le strade di Ginevra e alla stazione Cornavin. Nel loro repertorio, nessuna cover di Taylor Swift, Dua Lipa, Bob Marley o dei Beatles. Ma invece, le canzoni dei tifosi del...Losanna.