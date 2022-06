Derby storico di Sarajevo: calciatori di ogni epoca in campo per solidarietà

Mentre il derby, giocato allo stadio Grbavica nella capitale Sarajevo, si è concluso lo scorso 10 maggio con un pareggio per 1-1 nel campionato vinto dallo Zrinjski Mostar, gli ex protagonisti del derby di Sarajevo sono tornati in campo per solidarietà. Le centinaia di persone che hanno riempito gli spalti non hanno lasciato soli gli indimenticabili calciatori delle varie epoche.