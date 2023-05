Dopo 50 anni di attesa: ad Eindhoven può tornare il derby fra FC e PSV

L'FC Eindhoven, uno dei club più antichi della città, ha in mano la possibilità di tornare in Eredivisie, torneo in cui non gioca dal 1977. Se promosso, affronterà ufficialmente nuovamente il PSV, suo massimo rivale.

Sta per svolgersi un evento storico nel calcio olandese. Dopo quasi 50 anni di attesa, la città di Eindhoven potrebbe tornare a godersi ancora una volta il tanto atteso derby in una competizione di Prima Divisione. Affinché ciò accada, l'FC Eindhoven , il club più anziano della città, dovrà vincere i playoff promozione, in cui questo venerdì 26 maggio affronterà l'Almere City per il ritorno dei quarti di finale. La squadra olandese cercherà di capitalizzare il vantaggio minimo (1-0) ottenuto all'andata per avanzare in semifinale e fare un altro passo verso l'Eredivisie, torneo che non gioca dal 1977.