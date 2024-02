Ecco i 3 derby più violenti e aggressivi d’Europa

Ecco una ricerca nuova e inedita. Come denominatore comune dello studio, è stato analizzato, nello specifico, il numero di cartellini che in media vengono dati per partita.

I derby non sono partite normali, è inutile girarci intorno; in una partita normale non c’è il sotto strato emotivo che anima il derby e fa correre i giocatori più veloce del normale, non li fa arrabbiare così tanto, non li fa piangere come bambini in caso di sconfitta o esplodere di gioia in caso di vittoria. Nell’universo calcistico i derby sono dei fenomeni che andrebbero studiati non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista umano visto che tanto appassionano le tifoserie. Proprio per questo motivo oggi andiamo a vedere quali sono alcuni dei derby più sentiti e violenti di tuti il mondo. Avere contezza del livello di carica emotiva con il quale si muovono questi derby permette poi di piazzare le proprie puntate sui siti scommesse in maniera più intelligente e oculata.

Qual è il derby più infuocato d’Inghilterra — Partiamo subito con un derby che tecnicamente non viene considerata tale ma che, per violenza e focosità, ha poco da inviare al resto del mondo. Tottenham e Chelsea sono due squadre che hanno sede in dei sobborghi di Londra e che, da sempre, sono in qualche maniera rivali; questa rivalità è più volte esplosa in azioni “non canoniche” come la rissa che si è scatenata nel tunnel degli spogliatoi dopo il 2 a 2 del 2016, per fare un esempio. In questo caso la media di cartellini a partita è di 6.4, meno di quanto vedremo fare a casa nostra ma pur sempre abbastanza da risultare quasi “spaventoso” agli occhi dei tifosi meno avvezzi.

Qual è il derby più indiavolato della Spagna? — Anche qui abbiamo a che fare con una piccola sorpresa perché a partecipare a quella che è la partita più pericolosa di tutto il campionato spagnolo non è una delle squadre che solitamente finiscono in Champions, bensì una coppia di squadre appartenenti alla regione della Galizia. Parliamo infatti del Deportivo La Coruna e del Celta Vigo (quest’ultima recentemente si è fatta comporre un nuovo inno calcistico dalla popstar internazionale C. Tangana), con una media di 8 (!!!) cartellini per partita, più di quanto faccia un altro derby molto sentito nella penisola iberica, ovvero quello tra Euskal Derbia e Athletic Bilbao.

Qual è il derby più violento d’Italia? — Se siete appassionati delle scommesse Serie A su Betfair allora probabilmente saprete che in Italia c’è un derby in cui le quote vengono molto spesso modificate da cartellini rossi e gialli. In questo caso parliamo proprio del Derby della Lanterna, ovvero la partita in cui le due squadre di Genova (Sampdoria e Genoa) si sfidano all’ultimo gol.

Con una media di 7 cartellini utilizzati a partita, questa partita si configura come la più violenta in assoluto del panorama Italiano, con buona pace di chi pensi che il derby della mole (Juventus - Torino) sia il più sentito (i cartellini qui si fermano a 4.2).

