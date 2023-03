Gaffe da derby, onore al Catanzaro: ma la foto è di Cosenza Vecchia…

La gaffe non è passata inosservata ai tifosi rossoblù che sui social hanno commentato l'accaduto, costringendo a rimuovere il post con l'errore

Il Catanzaro è tornato in Serie B, dopo la vittoria contro la Gelbison Cilento, davanti a oltre 10mila tifosi giallorossi.

Il tema della rivalità, e quindi della suscettiilità, è molto delicato, come conferma l'iniziativa dell’associazione Cosenza Nel Cuore, che ha segnalato, agli uffici preposti della FIGC e LEGA, "le dichiarazioni lesive, che violano clamorosamente l’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, del tesserato del Catanzaro Pietro Iemmello. Durante i festeggiamenti della promozione in serie B del Catanzaro, il calciatore nello stadio Ceravolo di Catanzaro, proferiva cori offensivi e denigratori verso la città e la tifoseria del Cosenza in presenza di migliaia di tifosi. Ripreso da diverse telecamere, il video è diventato virale sui social. Riteniamo sia molto grave e inaccettabile una tale condotta da parte di un tesserato, che oltrepassa ogni carattere goliardico e campanilistico e mina i valori e i sani principi dello sport, oltre che diffamare un’intera comunità".