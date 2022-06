Derby di Glasgow: oggi succede, tifosi cattolici per i Rangers e protestanti per il Celtic…

I tifosi del Celtic per la Scozia indipendente, quelli dei Rangers per il Regno Unito

Redazione DDD

Dopo il titolo scozzese vinto dal Celtic e la finale di Europa League persa di un soffio dai Rangers, ecco il punto della situazione, ad oggi, della storica rivalità fra i due club di Glasgow. La Scozia è un paese protestante da centinaia di anni (con un proprio ramo, Presbyterianism of the Scottish Church). A metà del diciannovesimo secolo, c'è una grande carestia in Irlanda. Ciò provoca un esodo di massa degli irlandesi, molti dei quali andarono a riparare in Scozia, e più precisamente nella sua capitale: Glasgow. Molti di questi immigrati si trovano in quello che è noto come l'East End di Glasgow. E, ovviamente, questo flusso migratorio ha portato molte tensioni sociali su temi come le fonti occupazionali, l'accesso all'alloggio, ecc...È in questo nucleo di cattolici irlandesi che si rifugiarono in quella particolare regione di Glasgow che nacque il Celtic.

Nel 1887 il club viene fondato in una chiesa cattolica da Andrew Kerins, noto come il fratello Walfrid, un religioso marista irlandese. Già la sua origine ci racconta le sue radici. I Rangers erano stati fondati pochi anni prima, nel 1872. Le sue origini, a differenza del Celtic, non erano così segnate da alcuna identità propria.

Nel 1888 si gioca il primo "derby" tra le due squadre, una classica storica che sarebbe poi stata conosciuta come "Old Firm". È stata un'amichevole, con una rosa abbastanza decimata dai Rangers. Quel giorno il Celtic avrebbe vinto 5-2. Nel tempo, entrambi i club avrebbero dominato il calcio scozzese. E quell'egemonia doveva iniziare a formare l'identità dei Rangers, al contrario del Celtic. Ciò era particolarmente vero perché i successi del Celtic sarebbero stati visti dalla popolazione irlandese che viveva a Glasgow non solo come una vittoria calcistica: era una vittoria contro coloro che, secondo loro, li discriminavano quotidianamente. Se l'identità del Celtic era stata segnata all'inizio, coloro che lo avevano fatto arrabbiare quotidianamente, avrebbero trovato nel calcio e nei Rangers un luogo dove poter forgiare quella "contro-identità". Quindi, se il Celtic è cattolico, i Rangers erano destinati a diventare un club protestante. Se il Celtic è di origine irlandese, i Rangers avrebbero riconvalidato il nazionalismo scozzese e poi il sindacalismo (rimanere nel Regno Unito). Tra gli ultras questo sarebbe anche correlato all'asse ideologico, con gli ultras del Celtic più a sinistra e quelli dei Rangers a destra. Almeno a grandi linee. Queste identità non sono omogenee per intensità tra tutti i fan, ovviamente. Ma con il passare del tempo, le storie e le battaglie, soprattutto tra i gruppi più fanatici e gli ultras, questo si è esacerbato Ci sono molti scontri tra i fan di Celtic e Rangers. È un derby molto caldo. Forse la più nota è stata la battaglia che infuriò nella finale di Coppa di Scozia del 1980, vinta dal Celtic.

Pertanto, per diversi decenni, i Rangers hanno adottato una rigida politica di non assumere giocatori cattolici, cosa che è stata interrotta nel 1989 con l'arrivo di Mo Johnston, che in precedenza aveva giocato per il Celtic!

Problemi di identità possono essere visti anche negli eventi politici. Ad esempio, molti fan del Celtic fino ad oggi supportano l'IRA, l'organizzazione paramilitare secessionista in Irlanda. Anche ovviamente la permanenza o meno della Scozia nel Regno Unito, che ha avuto una pietra miliare recente nel referendum sull'indipendenza, è stata colorata da questa rivalità. I tifosi del Celtic volevano l'indipendenza, i Rangers no.

I Rangers sarebbero falliti nel 2012 dopo diversi anni di molti problemi finanziari. Doveva essere "rifondato" con un nuovo nome e iniziare in quarta divisione. È finalmente tornato in prima divisione nella stagione 2016/2017. Nella stagione 2020/21, i Rangers sono tornati campioni della Premiership scozzese, rompendo l'egemonia del Celtic che aveva vinto le ultime nove competizioni di fila. Tuttavia, quella gioia è durata alcuni mesi, perché il Celtic ha già vinto di nuovo il campionato scozzese in questa stagione. 93 punti e solo tre sconfitte. Infine, una nota: la prima è si possono trovare tifosi cattolici dei Rangers o tifosi protestanti del Celtic. Queste identità sono più da delineare e sono, sì, molto forti tra i fan più fanatici e tradizionalisti. Tuttavia, questo derby in particolare mantiene abbastanza bene quella delimitazione ideologica tra i suoi fan, nonostante il passare del tempo. Ma non va presa troppo alla lettera.