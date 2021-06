Graeme Souness come un Rambo ottomano: minacce di morte ancora oggi per la bandiera del derby

Era il 1996 e la bandiera del Galatasaray divenne un feticcio da derby grazie al tecnico scozzese....

In campionato un po' meglio, fino al Derby Intercontinentale, così chiamato perché il Galatasaray risiede nella parte europea di Istanbul e il Fenerbahce in quella asiatica. Souness ha vissuto il suo primo di quattro derby il 22 ottobre 1995 e non era andato bene: sconfitta per 3-1 e l'allenatore imputato numero uno. I tifosi del Galatasaray e del Fenerbahce misurano spesso il peso della loro stagione in base ai derby. Potrebbero vincere il campionato, ma se uno dei due perde contro l'altro, la cosa li irrita come una spina nella zampa di leone come si dice da quelle parti. Dopo la sconfitta contro il Fener, le voci erano all'ordine del giorno su Souness sull'orlo dell'esonero. Questa volta invece il presidente Yalman ha tenuto duro, dando a Souness l'opportunità di rimediare ai suoi errori.