Hessenderby, per la Polizia è una partita ad alto rischio: gli striscioni parlano…

Quando l'Eintracht Francoforte si recherà in casa del Darmstadt ultimo in classifica nella 18esima giornata di Bundesliga, domani sabato 20 gennaio, l'Assia sarà in preda alla febbre del derby. L'atmosfera prima della partita di sabato 20 gennaio alle 15:30 è calda, soprattutto nelle curve ultras di entrambi i club. La polizia classifica la partita come una partita ad alto rischio e dirama diffide per l'area cittadina