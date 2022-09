Il Celtic vince il derby e il suo tifoso va a esultare e cantare davanti allo store dei Rangers…

Un entusiasta tifoso del Celtic non ha potuto resistere e ha esultato in faccia ai tifosi dei Rangers, dopo il derby vinto e proprio davanti al The Rangers Store

La squadra di Ange Postecoglou ha dominato il derby Old Firm di Glasgow al Celtic Park con una doppietta di Liel Abada insieme alle reti di Jota e David Turnbull che hanno completato la sconfitta dei loro rivali. I campioni di Scozia hanno lanciato la sfida ai Rangers dopo un inizio di stagione implacabile che li ha visti raggiungere cinque punti di vantaggio in vetta alla Premiership scozzese.

Festeggiamenti sfrenati dal tifoso di casa nell'estremità orientale di Glasgow, mentre il debriefing post-partita è iniziato subito per Giovan Bronckhorst e i giocatori dei Rangers dopo una prestazione poco brillante. Tuttavia, non era solo in Scozia che c'era un'atmosfera di festa, visto quello che ha cominato uno scommettitore nell'Irlanda del Nord che beveva nell'euforia post-partita per le strade del centro di Belfast.