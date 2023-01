Il derby anti-viola di Flonaldo: c’è ancora il suo poster al Franchi di Siena…

Era il 20 febbraio 2005 e a Siena non l'hanno ancora dimenticato. Per quel gol nel derby vinto contro la Fiorentina, c'è ancora il suo poster all'interno dello stadio senese...

In quella stagione, grazie a quel derby vinto al Franchi di...Siena, i bianconeri toscani chiusero in classifica a quota 43 punti, un punto in più rispetto ai viola.