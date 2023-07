Vincenzo D'Amico e il derby della Capitale vissuto in maniera non brutale, ma pieno di rispetto e di cultura

Questo era Vincenzo D'Amico: "Come vivevo il Derby? Lo vivevo come una sfida tra amici. Erano partite da non perdere, come quando da ragazzini si facevano le sfide delle contrade. chi vinceva aveva il predominio sull'altro. Ci conoscevamo tutti al di fuori.In campo ce le davamo di santa ragione, ma una volta che l'arbitro fischiava la fine della partita terminavano le ostilità".