Il derby della Secchia rapita: Paolo Bianco esce dalla comfort zone, Nesta dà la colpa alla tensione

"La Reggiana è in linea con gli obiettivi”, spiegava in settimana il ds Roberto Goretti. Che a noi confidava di avere scelto Nesta perchè il miglior tecnico fra i 10 avuti in carriera. Il potenziale granata secondo Nicola Binda (Gazzetta dello sport) era notevole, come mercato mise la Reggiana fra le prime 3, come voto, il rischio è di una salvezza tribolata. “Pensiamo a quella”, dice Salerno, che ha rivissuto le trasferte di Terni e Cosenza, nella sua città. Reggio e magari anche Modena avrebbero bisogno di un unico dettaglio, non da poco, un grande azionista straniero, come Pagliuca per l’Atalanta. Il potenziale economico delle società è buono, con la famiglia Rivetti e con Immergas, per puntare alla serie A e restarci servirebbe un altro grande investitore.