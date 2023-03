Il derby di Julia Roberts: il Manchester United infierisce dopo le parole di Pep…

Sono già storia le parole di Pep Guardiola, calcio e vita, calcio e letteratura, che ha dichiarato di sentirsi un fallito in Champions League e che anche se la vincesse tre volte di fila, non sarebbe paragonabile alla delusione che ha provato quando la sua venerata Julia Roberts ha visitato Manchester e ha scelto di andare a vedere il Manchester United giocare invece del Manchester City.

In effetti Julia Roberts ha visitato l'Old Trafford nel novembre 2016 e ha visto il Manchester United giocare contro il West Ham. Ha assistito alla partita con suo marito Daniel Moder e i suoi tre figli, sostenitori del Manchester United. Dopo la partita, ha incontrato le star dello United Wayne Rooney e Michael Carrick.

Cosa che allo United hanno prontamente ricordato fra l'altro, andando perfidamente a ripescare in un cliccatissimo tweet le foto della visita ai Red Devils della grande Julia, tornata così prepotentemente d'attualità...

Pep non se ne farà una ragione e i tifosi United avranno un motivo in più per esserne fieri...