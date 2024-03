Il derby nato per gli screzi con un bomber: Soweto, torna la sfida fra Pirates e Chiefs

Motaung piaceva molto a quelli della North American Football League, dove giocò per gli Atlanta Chiefs e aiutò la squadra a vincere il titolo nella sua prima stagione e in quella della lega. L'anno successivo divenne addirittura il capocannoniere del campionato. Quando tornò in patria, nel 1970, ebbe dei contrasti con la dirigenza della sua ex squadra di Orlando e decise di fondare un proprio club. Lo chiamò in parte con il suo nome e in parte con quello della sua città natale negli Stati Uniti: Kaizer Chiefs. I Chiefs assunsero, così, una carica di simbolismo nativo americano insieme al nome di Atlanta. Attualmente Motaung è il presidente del club.