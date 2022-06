Il derby storico delle radio romane: “Cordova in campo contro la Roma, autogol compreso…”

Polemica da derby sulle radio romane. Non appena un utente su Twitter, @tashunkawitko65, ha sentito affermare che Ciccio Cordova, oggi 78enne, nel passare alla Lazio nell'estate del 1976 aveva imposto di non giocare i derby, ha subito reso noto con un post che li ha giocati credo tutti nei suoi tre anni laziali, facendo anche un autorete...

Da bandiera della Roma a pedina imprescindibile del centrocampo della Lazio. Da idolo della tifoseria giallorossa, a calciatore stimato da tutto l’ambiente biancoceleste. Fa dunque discutere ancora oggi il caso di Franco, per tutti “Ciccio” Cordova. Alcuni laziali hanno fatto fatica a digerirne l’approdo a Tor di Quinto, ma sono diventati in breve tempo i suoi primi sostenitori. I giallorossi hanno reagito con stupore al suo trasferimento da una sponda all’altra del Tevere, ma poi, una volta capiti i motivi, non lo hanno mai giudicato. Anzi, qualcuno è pure andato all’Olimpico per vederlo in azione durante le gare dei biancocelesti. “Ciccio, la Roma ti ha tradito, la Lazio ti ha capito”, recitava uno striscione issato dai tifosi laziali durante un match casalingo.