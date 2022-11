Il pallonetto di Iacovone 45 anni fa nel derby: 4 mesi prima della sua morte

Il 20 novembre di 45 anni fa Erasmo Iacovone segnava un gol storico nel derby a favore del Taranto, contro il Bari con un pallonetto straordinario, e proiettava il Taranto verso sogni che non c’erano mai stati prima e non sarebbero tornati più.

Diluviava, sembrava il "solito" derby con il Bari, e invece dopo quella partita per 30 anni non sarebbe esistito più. Domenica 20 novembre 1977. La palla spiove verso Iacovone, che la stoppò con l’interno sinistro. Il portiere De Luca esce ma niente scavetto da parte di Iaco: un pallonetto vero e proprio. Vittoria del Taranto, secondo in classifica dopo quel derby di Puglia che, all' epoca, era l'unico vero derby pugliese.