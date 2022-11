Indovina indovinello: e rispunta il derby di Rivera e Spillo…

Nella foto ci sono Aldo Maldera in maglia rossonera che esulta per un gol e il nerazzurro Beppe Baresi che raccoglie mesto il pallone della rete avversaria...

In effetti è il derby d'andata del campionato della Stella poi vinto dal Milan nel 1979. Derby finito 1-0 per i rossoneri nell'autunno 1978 proprio grazie ad un gol di Aldo Maldera. Ma i tifosi la risposta l'avevano abbastanza azzeccata...

Quello che altri ricordano di questo derby sono altri due episodi clamorosi: la scelta di Nils Liedholm di far giocare Giovanni Sartori al posto di Gianni Rivera nel Milan (per via dell'astrologo, probabilmente) e l'espulsione di Spillo Altobelli per una gomitata di reazione a Fulvio Collovati...