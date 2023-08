Istanbul, altro derby di mercato fra Galatasaray e Fenerbahce: e Icardi se lo gode…

Avevano litigato per Wilfried Zaha, passato dal Crystal Palace al Galatasaray fra le recriminazioni del Fenerbahce ("Le cifre non sono vere, sono molto più alte...) e adesso le due rivali di Istanbul, giallorossi primi nell'ultimo campionato e gialloblu secondi, ci ricascano...

Come per il trasferimento di Zaha, Fenerbahçe e Galatasaray si stanno dando battaglia per il 23enne centrocampista brasiliano dello Shakhtar, Tete. Secondo vari rumors, il calciatore brasiliano, il cui nome è stato fatto per la prima volta in relazione al Fenerbahçe, pare proprio abbia avuto colloqui con il Galatasaray e che il suo trasferimento in giallorosso sia molto vicino...