Joaquín, l’infortunio prima del derby con il Siviglia: “Spero che il futuro mi dia un’altra possibilità”

Il veterano del Betis racconta i brutti momenti vissuti quando si è infortunato al soleo nella partita contro il Ludogorets e che gli ha impedito di giocare il derby degli ottavi di finale di Copa del Rey contro il Siviglia.

Il sorteggio aveva accoppiato il Betis contro il Siviglia per giocare il derby di Siviglia negli ottavi di finale di Copa del Rey 2021-2022. Una partita che il leader dei biancoverdi del Betis non avrebbe voluto perdersi per niente al mondo, ma un infortunio lo ha lasciato fuori: "Indipendentemente dal fatto che tu abbia buone sensazioni, devi andare con i piedi di piombo", ha detto il fisioterapista del Betis a Joaquín mentre curava la sua lesione al soleo.

David Álvarez, il coordinatore della riabilitazione del Betis, assicura che affrontare quella pressione, quella del grande giocatore che ti chiede di metterlo in campo a tutti i costi per la partita della vita, fa parte del lavoro del team di recupero della squadra. Il suo compagno di squadra Borja Iglesias ha spiegato come quell'infortunio prima del derby di Coppa abbia colpito Joaquín, "sembrava molto insofferente e noioso in quei giorni".

Joaquín Sánchez ha fatto di tutto per poter giocare quel dentro o fuori contro i rivali di sempre del Siviglia, duro recupero e allenamenti, ma il team medico non gli ha permesso di giocare quella partita: "devi essere realista", gli ha dovuto dire José Manuel Álvarez, l'ufficiale medico del Betis. Il calciatore non riesce quindi a riprendersi dall'infortunio e salta il derby del 15 gennaio 2022. "Quello che si crea prima del derby è qualcosa di meraviglioso, l'incubo è proprio quello di non poter giocare", le parole di Joaquin.