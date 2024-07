La bandiera del Derby è il grido di battaglia: Olanda-Inghilterra, il derby degli hooligans

Mercoledì 10 luglio alle 21.00 andrà in scena la seconda semifinale di Euro 2024 fra Olanda e Inghilterra. In campo le due squadre a Dortmund, sulle curve gli hooligans inglesi e olandesi.

Gli olandesi non ci stanno al fatto che nella considerazione generale gli hooligans siano per definizione solo gli inglesi. Ecco perchè fra le due frange estreme c'è grande rivalità. Come conferma la bandiera del Derby County trafugata agli hooligans inglesi ed esposta al contrario dai tifosi del Twente in segno di scherno.