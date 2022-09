La finale infinita, Levratto sfondava le reti: e oggi sale nelle classifiche in libreria…

Vincere la prima edizione della Coppa Italia e rivelarsi, agli occhi di pubblico e critica, un implacabile “sfondareti”. Fu un pomeriggio memorabile, quello del 16 luglio 1922, per il Vado F.B.C. e per Virgilio Felice Levratto.

L’impresa dei liguri contro l’Udinese, al termine di un calvario a oltranza, s’innesta inevitabilmente sulla biografia adolescenziale – appena romanzata – di Virgilio Felice Levratto, piccolo eroe locale destinato a fare le alterne fortune, tra le altre, di Genoa, Ambrosiana Inter, Juventus (in una breve, seminedita parentesi) e Nazionale. Del campione vadese d’adozione è altresì presente, in appendice, un album fotografico-aneddotico che ne ripercorre la carriera.

"La finale infinita. Il mito dello sfondareti Levratto e la leggenda della prima Coppa Italia", infatti, ha raggiunto nel corso del mese di agosto il quinto posto tra le novità calcistiche più interessanti e tra i libri sul tema più desiderati di Amazon, precedendo per diversi giorni ultime uscite decisamente più catchy come "On fire" (chiaramente dedicato al Milan scudettato di Pioli).