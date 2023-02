La pornostar nello spogliatoio del PSG: cosa non si fa a Marsiglia pur di vincere il derby

Tutti i mezzi sono buoni per l'Olympique de Marseille per battere il PSG. Addirittura mandare un'attrice X negli spogliatoi parigini...

L'Olympique Marsiglia ha vinto di recente Le Classique, il derby nazionale francese, 2-1 in casa in coppa di Francia. Ma adesso che il PSG è in crisi e che l'OM si trova a soli cinque punti dalla capolista, i marsigliesi vogliono sfatare il tabù al Velodrome anche in campionato, in particolare domenica sera nella 25esima giornata di Ligue 1.