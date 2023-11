Lecco, gruppi ultrà disertano il derby a Como: lettera aperta “Complimenti signor Sindaco…”

Il testo in sintesi: "Spett. Sindaco di Como Rapinese, Complimenti! Dov’è questa grandezza del capoluogo di provincia e dei suoi amministratori di ogni genere e istituzione se in due mesi non siete riusciti a organizzare un servizio d’ordine adeguato, per di più con una partecipazione che sarebbe già stata dimezzata rispetto alla richiesta effettiva? Riducendo a 500 biglietti un settore fatiscente, obsoleto. Non certo una bella pubblicità, signor sindaco, per la sua Città e le istituzioni che le rappresenta, trovare come unica soluzione di una possibile e probabile criticità adottare in modo consenziente uno strumento ambiguo e repressivo, com’è la fidelity card, per poter far assistere a una partita che già lei in agosto ha ben pensato di accendere e mettere alle luci della ribalta nazionale. D’altronde quale soluzione migliore, di fronte a un eventuale problema, del non affrontarlo proprio? Forse nella sua città si può entrare solo se privilegiati? Signor sindaco, con entusiasmo ancora una volta il piccolo paese lacustre vi ha messo in ginocchio, come la storia da secoli ben ricorda e ne tramanda la verità (dai Comuni, al Manzoni fino alla storia dell’alpinismo e dell’industria)".