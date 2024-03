Lille, il derby del Nord nell’alto dei cieli: mega-striscione su un cumulo di scorie

Il messaggio dei sostenitori del Lille è stato ricevuto. Da domenica mattina, in cima a un cumulo di scorie non lontano da Lens, è appeso uno striscione con la scritta “Allez Lille” e la sua immagine ha scatenato in rete diversi commenti divertiti. Nessuno sa chi abbia avuto l'idea di sostenere il loro club del cuore pochi giorni prima del derby fratricida tra le grandi rivali del Nord della Francia, ma il loro gesto ha almeno il merito di divertire entrambe le fazioni, che vedono in esso gli elementi di un'amichevole guerra di campanilismo.