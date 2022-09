L’Ujpest perde il derby di Budapest 6-0: per 3 ore niente notizie e cambia il nome del giornale…

L'Újpest FC ha annunciato sul suo sito ufficiale di aver cambiato il nome del giornale gratuito dello stadio del club, dopo la sconfitta per 6-0 nel derby contro il Ferencváros.

Hatnull significava proprio sei a zero...

Ecco la nota dell'Ujpest: "La nostra rivista gratuita portava con orgoglio il nome Hatnull per 12 anni, ma dopo il Derby del 4 settembre abbiamo deciso di cambiare nome. Avevamo bisogno di un nome che irradi forza, restituisca fiducia in se stessi e fede, e allo stesso tempo ricordi immediatamente a tutti Újpest. Quindi non potrebbe essere altro che l'anno di fondazione della nostra associazione, ovvero il 1885!".