Luo contro Luhya: il derby tribale di Nairobi non è solo calcio…

Il derby di Nairobi, comunemente noto come Mashemeji derby, o Ingo-Dala derby, è il nome del derby locale tra le due principali squadre di calcio di Nairobi: AFC Leopards e Gor Mahia. È la più antica rivalità nella storia del calcio keniota. I tifosi sia dell'AFC Leopards che di Gor Mahia (spesso indicati con i loro soprannomi, rispettivamente Ingwe e K'Ogalo ) si riconoscono come acerrimi rivali. Gor Mahia ha vinto la Premier League keniotaun registrando un record di 18 volte, mentre l'AFC Leopards ha 12 scudetti all'attivo nel 2019. L'ultimo derby di campionato lo scorso 8 maggio, è finito 1-1. Mentre nella finale, di questi giorni, della Madaraka Day Cup il Gor Mahia ha vinto 6-5 ai rigori.

I due club sono acerrimi rivali da quando si sono affrontati per la prima volta il 5 maggio 1968. In una partita del 23 marzo 2012, i tifosi del Gor Mahia hanno iniziato a ribellarsi dopo che il centrocampista Ali Abondo è stato espulso a seguito di un contrasto pericoloso sul rivale dei Leopards, Amon Muchiri. Di conseguenza, al Gor Mahia era stato vietato dal consiglio di amministrazione degli Sports Stadia di utilizzare le loro strutture per il resto della stagione 2012, ossia lo stadio nazionale Nyayo e lo stadio Kasarani. La base di fan di Gor Mahia è prevalentemente Luo, un gruppo etnico nilotico originario del Kenya occidentale e della regione di Mara della Tanzania settentrionale nell'Africa orientale. I Luo sono il quarto gruppo etnico più numeroso (10,65%) in Kenya, dopo i Kikuyu (17,13%), i Luhya (14,35%) e i Kalenjin (13,37%).