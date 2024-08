Matera, c’è il derby lucano e la sciarpa ai ragazzi la regala la società

Matera: sciarpe biancoazzurre in regalo ai primi 100 tifosi under 16 paganti accompagnati da genitori paganti per la prima gara interna, il derby lucano contro il Francavilla sul Sinni.

Redazione Derby Derby Derby 28 agosto - 08:13

Un’emozionante “sciarpata”, coinvolgendo particolarmente i giovani tifosi materani, per sostenere i giocatori in vista del derby lucano contro il Francavilla sul Sinni, provincia di Potenza... Con questo spirito, il presidente di Fc Matera Stefano Tosoni e il co-presidente Salvatore Pagliuca hanno opzionato la disponibilità di 100 sciarpe biancoazzurre dalla Curva Sud per un’iniziativa pensata per i tifosi Under 16.

Prima giornata di Campionato di Serie D

Girone H, partita in programma domenica 8 settembre 2024 allo stadio “XXI Settembre-Franco Salerno”: la società regalerà le sciarpe ai primi 100 tifosi Under 16 paganti, accompagnati da genitori paganti. Entusiasti i commenti dei tifosi...

"Sarà, dunque, un significativo momento di incoraggiamento per gli uomini allenati da mister Ciullo, oltre che una preziosa occasione per scrivere una storia biancoazzurra da vivere insieme per l’intera stagione 2024/25", scrive il Matera nel suo comunicato.