Milano, il derby belga degli anni ’80 era Ludo Coeck vs Eric Gerets…

Era l'estate del 1983 e il numero degli stranieri per squadra era ristretto. Gli anni della liberalizzazione totale erano ancora di là da venire e ogni acquisto di un calciatore oltre frontiera faceva notizia...

Accade anche oggi, ma c'è maggiore assuefazione. Oggi ad esempio si parla molto ad esempio del futuro derby milanese, ormai tra l'altro è vicino, in ottica belga: il derby delle due maglie 90, l'interista Romelu Lukaku e il milanista Charles De Ketelaere.

Ci sarà grande attesa ma non è un inedito. Vero che ci sono già state alcune sfide fra Lukaku e Saelemaekers, ma la luce dei riflettori si è accesa su Big Rom da una parte e CDK dall'altra. Un derby milanese total Belgio come questo c'era già stato proprio nell'estate del 1983, quando il Milan acquisì Eric Gerets, difensore e titolare della nazionale del Belgio finalista agli Europei del 1980 mentre l'Inter si orientò sul centrocampista talentuoso Ludo Coeck, anche lui vicecampione europeo.

Rivali in patria, rivali a Milano: Gerets veniva dallo Standard Liegi, fiero avversario dell'Anderlecht di Coeck.

I due derby milanesi di quella stagione finirono 2-0 per l'Inter all'andata e 0-0 al ritorno. All'andata Gerets in campo dall'inizio, mentre Coeck venne schierato solo negli ultimi 5 minuti da Gigi Radice. Nessuno dei due belgi in campo invece nella sfida di ritorno. Oggi Gerets ha 68 anni ed ha allenato fino ad alcune stagioni fa, mentre il povero Coek è scomparso a 30 anni a causa di un incidente stradale.