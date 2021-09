Modena-Reggiana è anche il derby fra il fidanzato di Melissa Satta e la Immergas di Ancelotti…

Storie di rivalità e di imprenditori

Domani sera c’è il derby della Secchia, il fiume che separa Reggio da Modena: è il secondo più sentito dai reggiani, dopo quello con il Parma. E’ il derby della famiglia Amadei, il patron Romano e tutto il suo staff, fedele. Il ds Doriano Tosi, il figlio Marcello ufficio stampa, il dg Vittorio Cattani, 69 anni, capelli bianchissimi, ex commerciale in ceramica e una vita fra i dilettanti. E’ un accompagnatore personale di Amadei. Quando era presidente del Modena, in A, con la Immergas ingaggiò Carlo Ancelotti, allenatore della Reggiana, poi promossa in A, come testimonial. E poi c’è il presidente Carmelo Salerno, calabrese, costruttore, elegantissimo, con super automobile, esattamente come l’ex presidente, Luca Quintavalli.