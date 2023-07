Montovoli, il giovane 2.0 si esalta: che idolo il Trapanelli, il nonno del derby di Milano

I giovani sono i primi ad apprezzare e ad esaltarsi rispetto ai racconti di un ex calciatore, che aveva 17 anni al momento del suo primo derby milanese, giocato nel giugno del 1942...

C'è anche il like del 38enne attore Andrea Montovoli fra quelli riservati su Instagram ("Ma che grande, idolo", con tre emoticon a cuoricino) a Piero Trapanelli, il più anziano ex calciatore ancora in vita della Serie A.