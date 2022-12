Negli anni ’40 era il vero derby galiziano: torna Deportivo-Ferrol

La rinascita del Derbi delle Rias galiziane Deportivo La Coruña e Racing Ferrol, una faida con 100 anni di storia. Dopo 15 giornate in Terza divisione, il Ferrol è quarto con 30 punti, il Depor quinto a quota 26.

Redazione DDD

Le Rías galiziane sono lunghi bracci di mare che penetrano nella terra. Il Derbi degli estuari torna per la terza stagione consecutiva in un flashback storico che riporta tutti indietro di 100 anni. Una rivalità storica che ha avuto il suo apice prima dell'esplosione del Deportivo La Coruña e della caduta del Racing Ferrol. Un derby che nei suoi anni più caldi è stato anche al di sopra del confronto con il Celta de Vigo e che si ripropone in Prima Federazione.

Racing e Dépor sono state per anni protagoniste di una rivalità che ha mobilitato entrambe le città

Il Derby degli estuari: Deportivo e Racing Ferrol rivivono una storica rivalità iniziata tra la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 1920. A quel punto, sebbene la squadra di calcio tardasse a consolidarsi a Ferrol, c'erano già diverse squadre in Galizia. Ad A Coruña, Coruña e il rinomato Dépor convissero per la prima volta dopo aver abbandonato il nome di Sala Calvet. Inoltre, Pontevedra, Vigo e Fortuna (queste ultime due finirebbero per fondersi per far posto a quello che oggi è il Real Club Celta de Vigo). Ma poi che è entrato in scena Ferrol.

Joaquin Vazquez, l'antesignano di questo derby

L'inaugurazione del campo Caranza, che ha avuto come ospite il Deportivo, ha dato il via a una rivalità che sarebbe iniziata a tingersi di rosso a seguito dell'ingaggio di Joaquín Vázquez da parte del Depostivo stesso, visto che il giocatore aveva giocato prima nel Racing Ferrol. Un movimento che ha scatenato le prime ostilità al punto che, come ha raccontato a La Opinión, una notte lo hanno aggredito e picchiato. Vázquez fu nazionale con la Spagna e argento ai Giochi Olimpici di Anversa del 1920.

La rivalità crebbe negli anni e raggiunse uno dei suoi apici nel 1940. Dopo la guerra civile, il campionato nazionale fu riorganizzato ed entrambe le squadre si incontrarono in Seconda Divisione. L'11 febbraio, al Parque de Riazor (il vecchio stadio precedente a quello attuale), la squadra di Ferrol incontrerà quella di La Coruña con record storico di biglietti. La città si riempì di tifosi giunti via mare e via terra per l'evento del secolo. Il Deportivo ha vinto, anche se non avrebbe ottenuto la successiva promozione.

Negli anni la rivalità si è affievolita per il declino di entrambe le squadre, che oggi però si trovano entrambe in Terza divisione. Ecco quindi il ritorno ufficiale del Derbi de las estuaries. Deportivo La Coruña-Racing Ferrol si gioca domenica 11 dicembre alle 19.00