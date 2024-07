Niente Borussia-Schalke in Bundesliga: ma per il derby Leggende biglietti sold out da novembre!

Non sorprende che il Revierderby tra Borussia Dortmund e Schalke 04 sia tutto esaurito. Ciò che è ovvio nel grande derby vale anche per l' incontro tra le squadre dei grandi ex in programma sabato 13 luglio al Birkendrust di Rüblinghausen. Da novembre non ci sono più biglietti per la partita. Per entrambe le parti si incontreranno le grandi glorie degli ultimi decenni dell due squadre.