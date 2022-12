Non solo a Milano: anche in Puglia, a Manfredonia, il derby della Madonnina…

A Manfredonia, in provincia di Foggia, nel parco nazionale del Gargano, sede arcivescovile dell'arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, il culto mariano viene vissuto in maniera molto importante.

A Manfredonia ci sono tifosi milanisti e interisti che si riuniscono per vedere insieme il derby milanese della Madonnina fra Milan e Inter.

Ma domenica 11 dicembre, per beneficenza, si giocherà il derby della Madonnina locale fra l'amministrazione comunale di Manfredonia e il comitato "Donne in gioco". Tutto e solo per beneficenza.