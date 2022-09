North West London Derby, Drogba ingannato da…un bambino

Siparietto divertente che sta facendo il giro del web

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

Dider Drogba è noto in Inghilterra per aver circuito diversi difensori, per poi prendersi la propria vitta gonfiando la rete avversaria. Un calciatore mostruoso che ha scritto la storia del Chelsea e non solo.

E invece no...tifo Arsenal...

Una clip video diventata subito virale - però - mostra per la prima volta come sia l'ivoriano il torlupinato di turno. Ma cosa è successo? Chi non si scioglierebbe davanti un bambino che ti chiede di esprimere il suo desiderio? E quando quel sogno sei proprio tu è difficile resistere. Il video mostra Drogba intento a scambiare quattro chiacchiere con il giovane tifoso, per poi soffermarsi ad autografargli la maglietta del Chelsea ma... terminata la firma il bimbo si leva la camiseta blues mostrandogli cosa aveva sotto: quella dei rivali dell'Arsenal.

Un North West London Derby mai dimenticato per il bomber che sta allo scherzo dicendo "Oh mio Dio come puoi farmi questo?" mentre il piccolo fan scoppia a ridere a crepapelle.