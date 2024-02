Praga, derby di coppa: la curva dello Slavia chiede aiuto a tutto il resto dello stadio…

Questo il comunicato della Tribuna Sever, la curva dello Slavia, rivolto ai tifosi di tutti gli altri settori: "Prima dell'inizio della partita, avremo bisogno della vostra collaborazione per la realizzazione di una delle coreografie preparate sia nella tribuna Nord che in quella Est. Chiediamo quindi a tutti i tifosi delle due tribune di ascoltare le indicazioni dello speaker. Non fate nulla da soli. Ci scusiamo con tutti i tifosi delle prime file perché i loro posti saranno occupati dalla coreografia in preparazione fino all'inizio della partita. Ma come abbiamo già detto, questa coreografia verrà presentata prima del fischio d'inizio della partita, quindi non bisogna preoccuparsi. I tifosi potranno guardare l'intera partita dal proprio posto e sostenere lo Slavia per la qualificazione".