Premier League: i derby inglesi più sentiti della Storia

La patria del calcio è proprio lei: l’Inghilterra, patria dei più grandi tornei e delle competizioni più accese.

Quando si parla di Derby inglesi, tutti noi abbiamo in mente le più prestigiose squadre e gli avvenimenti più indimenticabili. Non c’è forse evento più competitivo di due squadre della stessa città che competono una contro l’altra, e per questo scegliere gli eventi più accesi e significativi non è semplice: ogni singolo evento del Derby inglese viene ricordato dagli appassionati per un particolare motivo. Ma oggi proviamo a ripercorrere insieme quali sono gli scontri del derby inglese più seguiti.

Derby di Manchester: Manchester United VS Manchester City

Non ci sono dubbi: le competizioni che vedono come protagoniste il Manchester United da un lato e il Manchester City dall’altro sono tra le più accese. Quante volte si sono sfidate le due squadre nel corso della storia? Più di 180, e la maggioranza delle vittorie le ha conquistate il Manchester United che - tra partite in trasferta e partite giocate in casa - ora detiene il primato. Ma sono stati collezionati oltre 50 pareggi, a dimostrazione che le due squadre lottano fino all’ultimo secondo pur di non lasciare che gli avversari portino a casa la vittoria. La competizione è accesa e lo dimostrano gli appellativi che i fan di una squadra attribuiscono ai fan dell’altra. I fan dello United sostengono che i fan del City siano perdenti, perché hanno appunto collezionato meno vittorie; d’altra parte, però, i tifosi del City hanno accusato lo United di essere controllati dagli americani, e questo era motivo di derisione. Da quando, però, anche il City ha assunto una nuova dirigenza, questi appellativi hanno cessato di esistere. Tu per che squadra tifi? Noi ci mettiamo davanti allo schermo e iniziamo a confrontarci con i nostri amici su quale, tra le due squadre, a nostro parere avrà la meglio. Alcune competizioni non sono trasmesse in TV ma, come possiamo leggere sul blog di Misterscommessa, l’opportunità di assistere alle grandi competizioni della Premier League non mancano, grazie agli operatori che offrono sempre grandi possibilità quando si parla di calcio scommesse live e di funzionalità streaming.

Derby del nord-ovest: Manchester United VS Liverpool

Tra i derby inglesi non possiamo non considerare quello tra il Manchester United e il Liverpool: una competizione forte e sentita. La rivalità sportiva tra le due città, come accade molto spesso, è il riflesso di rivalità economiche, politiche e culturali. Non si può considerare un vero derby, in quanto si affrontano squadre da città differenti, ma è ormai considerato tale. Tutto ha inizio nella prima metà del 1800, quando venne costruita una linea ferroviaria per accorciare le distanze tra le due città, separate da quasi 60 km. Alla fine degli anni ‘90, però, la situazione si complicò: il Manchester United e il Liverpool entrarono in conflitto e in concorrenza per le attività portuali, e questa rivalità si riversò anche sul campo da calcio. La prima competizione calcistica risale al 28 aprile del 1894, che si concluse a favore del Liverpool, che un anno dopo stravinse la partita, portandosi a casa 7 punti, a discapito di un solo gol segnato dal Manchester UTD. L’ultimo derby disputato tra le due squadre risale al 19 aprile 2022, anche questo chiuso a favore del Liverpool, con un punteggio di 4-0.

Derby del Tyne and Wear: Newcastle VS Sunderland

Abbiamo poi un’altra rivalità stracittadina: stiamo parlando del Derby del Tyne and Wear, che vede scontrarsi il Newcastle e Sunderland, ovvero due città divise da 19 km ma che rappresentano le maggiori città dell’Inghilterra del nord. Si tratta di un Derby molto acceso, in cui non sono mancati episodi di violenza da parte dei tifosi. L’esempio del 1990 ha fatto la storia: si stava svolgendo la semifinale dei play-off, e il Sunderland era in vantaggio per 2-0. I fan del Newcastle non hanno però saputo restare al loro posto, nella speranza che la propria squadra recuperasse: alcuni tifosi hanno invaso il campo sperando che l’incontro venisse annullato, e che quindi quei due gol di vantaggio finissero nel dimenticatoio. Ma non è stato così: la polizia fece delle indagini e più di 10 anni dopo effettuo circa 160 arresti. Ma l’episodio del 1990 non fu l’unico in cui il Sunderland primeggiò: nel primo incontro, che risale al 1883, il Sunderland ebbe la meglio e vinse la partita contro il Newcastle per 2-1.

South Coast derby: Portsmouth VS Southampton

Un derby inglese di grande importanza è quello che viene chiamato South Coast Derby oppure Hampshire Derby, ed è la competizione che vede scontrarsi il Portsmouth e Southampton, ovvero i più importanti centri nella costa meridionale dell’Inghilterra, a circa 30 km di distanza l’uno dall’altro. Il primo incontro è stato disputato nel lontano 1899 e, nel corso della storia, il Portsmouth si è aggiudicato il maggior numero di vittorie, aggiudicandosi per ben due volte consecutive il titolo di campione d’Inghilterra (la prima volta nel 1948-49 e la seconda nel 1949-50) e aggiudicandosi per altre due volte la FA Cup, prima nel 1939 e poi nel 2008. Il Southampton, dal suo canto, si è comunque data da fare, aggiudicandosi una FA Cup nel 1976. Lo scontro tra le due città si è riversato anche tra i tifosi, anche se non si è mai capito quale fu il fattore scatenante. L’ipotesi più acclamata è quella che attribuisce la causa allo sbilanciamento economico tra le città, che ebbe delle ripercussioni sulla vita dei singoli cittadini e - conseguentemente - anche sui tifosi. Come accade spesso, anche nel derby inglese della South Coast, gli eventi calcistici divennero un’occasione per rimarcare il senso di appartenenza alla propria città e prendere le distanze dalla città, e quindi dalla squadra, “straniera”, alla quale venivano affibbiate tutte le colpe di eventi sfortunati e appellativi poco gradevoli.