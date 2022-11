Pro Vercelli e Pro Belvedere Vercelli: due derby più unici che rari, nel 2009-10…

Al termine di una Serie D dominata, l’A.S. Pro Belvedere Vercelli centrava una storica promozione in Seconda Divisione (l’ex C2, per intenderci) e veniva inserita, per la stagione 2009/2010 nello stesso girone della gloriosa U.S. Pro Vercelli. Il primo derby tutto vercellese andò in scena allo stadio “Silvio Piola” il 20 settembre 2009 e vide l’affermazione, per 1-0, della Pro Vercelli davanti a più di 2000 persone, grazie alla rete di Emanuele Chiaretti: un match caldissimo, con tafferugli tra le tifoserie nel post-partita. Stesso risultato, ma con vittoria della Pro Belvedere, nella gara di ritorno, disputatasi il 31 gennaio 2010: decisivo il rigore dell’ex Matteo Scapini.