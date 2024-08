Quel derby della provincia milanese “compie” 50 anni: Sant’Angelo-Monza a San Siro…

Il confronto di San Siro fece registrare tanta emozione per il rinomato stadio che lo ospitò, ma sul campo le azioni da goal furono assai poche e il risultato non si schiodò dallo 0-0 iniziale.

Redazione Derby Derby Derby 14 agosto 2024 (modifica il 14 agosto 2024 | 09:49)

di Giuseppe Livraghi -

Nella moltitudine di derby (cittadini, provinciali o regionali) lombardi, uno è passato alla storia poiché consentì a una delle due contendenti di diventare (e restare in eterno) la terza compagine (dopo, ovviamente, Milan e Inter) a disputare un confronto casalingo ufficiale a San Siro: trattasi dell’incontro Sant’Angelo-Monza, giocato allo stadio meneghino domenica 17 novembre 1974 e valido per la decima giornata del girone A del campionato di Serie C 1974-’75.

Un Sant’Angelo neopromosso “d’assalto”

Espressione della cittadina (di allora 11mila abitanti, ora diventati 13mila) di Sant’Angelo Lodigiano, il Sant’Angelo si presentò a tale sfida da neopromossa “d’assalto”: dopo aver conseguito due promozioni di fila, i rossoneri guidavano da soli e imbattuti la classifica del girone settentrionale della terza serie a quota dodici punti frutto di tre vittorie e sei pareggi, in un raggruppamento composto anche da sodalizi assai più rinomati quali Cremonese, Mantova, il già citato Monza, Padova, Piacenza, Pro Vercelli, Udinese e Venezia.

Un Monza ancora “in rodaggio”

Di contro, il Monza ancora non aveva espresso appieno il proprio potenziale, dato che in nove gare aveva raccolto dieci punti, risultato di tre vittorie, quattro pareggi e già due sconfitte.

La pausa del campionato di Serie A

L’idea di giocare Sant’Angelo-Monza a San Siro venne all’ambizioso proprietario e indimenticato presidente santangiolino Carlo Chiesa (al quale è intitolato lo stadio di Sant’Angelo Lodigiano) e l’occasione fu la pausa che il campionato di Serie A osservò quella domenica per via dell’impegno esterno del mercoledì successivo della Nazionale nei Paesi Bassi nelle qualificazioni al Campionato Europeo del 1976 (confronto che i neerlandesi si aggiudicarono per 3-1).

Non ancora “Giuseppe Meazza”

Negli anni Settanta il principale stadio milanese era ancora semplicemente denominato “San Siro” (dal nome del quartiere nel quale è ubicato): venne, infatti, ribattezzato con l’attuale denominazione di “Giuseppe Meazza” il 3 marzo 1980, in onore del grande attaccante azzurro (che con la Nazionale si laureò due volte campione del mondo e altrettante campione della Coppa Internazionale) deceduto il 21 agosto 1979.

Ben 30mila spettatori

Il riscontro da parte del pubblico per quel confronto tra barasini e monzesi fu assai positivo, dato che si registrarono ben 30mila spettatori, per un incasso di 32 milioni di lire dell’epoca, corrispondenti (facendo il conto dell’inflazione e del cambio valuta) a 203mila euro attuali.

Un derby della provincia di Milano

A quei tempi, sia Sant’Angelo Lodigiano sia Monza facevano parte della provincia di Milano, sicché il confronto di quel 1974 consistette anche in un derby di tale territorio. Nel 1992 Sant’Angelo Lodigiano passò alla provincia di Lodi (della quale è tuttora parte, consistendo nel quarto centro più popolato dopo la stessa Lodi, Codogno e Casalpusterlengo), mentre Monza è dal 2004 il capoluogo della provincia di Monza e della Brianza.

Come finì quella stagione 1974-’75?

Alla lunga, dopo lo 0-0 di San Siro fra barasini e monzesi, quell’annata 1974-’75 vide i pronostici sostanzialmente rispettati: il Sant’Angelo rientrò ben presto nei ranghi (conseguendo l’aritmetica certezza della salvezza solamente alla penultima giornata), mentre il Monza contese al Piacenza (che alla prima giornata del torneo venne battuto per 2-0 a domicilio proprio dal Sant’Angelo) la promozione in Serie B, chiudendo al secondo posto a sette lunghezze dagli emiliani.

Il presente

Assente dal professionismo dalla stagione 1983-’84 (quando retrocesse dall’allora Serie C-2), il Sant’Angelo si appresta ad affrontare il suo terzo campionato consecutivo di Serie D, dopo la promozione conseguita nell’annata 2021-’22 e le due successive salvezze (ai play-out nel 2022-’23, diretta nel 2023-’24). Il Monza, invece, si prepara a disputare la sua terza stagione (in assoluto e consecutiva) in quella Serie A che pareva destinata a restare in eterno un sogno nel cassetto e invece diventata realtà alle ore 23:12 di domenica 29 maggio 2022, quando i “bagai della Brianza” spezzarono l’incantesimo piegando per 4-3 (dopo i tempi supplementari) a domicilio il Pisa aggiudicandosi i play-off della Serie B 2021-’22.