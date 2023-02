Quilmes, il derby più vecchio del calcio argentino: tra “criollos” e “inglesi”

Il Derby più antico del Futbol Argentino è quello della città di Quilmes. El Mate è il soprannome dell'Argentino de Quilmes, il Cervecero (i birrai) del Quilmes Athletic...

Redazione DDD

Il Quilmes Athletic Club è la squadra di calcio più vecchia dell’Argentina fondata nel 1887 da un gruppo di inglesi, che si trovavano a giocare a calcio ma non volevano essere disturbati dai “criollos”, gli argentini del posto. Il 1 Dicembre 1899 un gruppo di ragazzi della Scuola Media di Quilmes stanchi di voler giocare a calcio ma non essere considerati dagli “inglesi” del Q.A.C decidono di fondare un club di calcio e nasce cosi l’Argentino de Quilmes che per distinguersi dei cugini inglesi nel terzo tempo al posto del tradizionale tè offrivano agli ospiti una infusione tipica argentina “el mate”.

Derby dal 1906: è il Clasico Quilmeno

Il primo Derby del Futbol si gioco il 25 Maggio 1906 nel vecchio stadio del Quilmes Athletic per il campionato della Football League Argentina. Nell’era del calcio amatoriale l’Athletic e l’Argentino hanno giocato 21 volte: 8 vittorie per gli “inglesi” e 9 per gli “argentini” con 4 pareggi. Nel calcio professionistico si sono scontrati 36 volte con 18 vittorie del Athletic 9 del Argentino e 9 pareggi. L’ultimo match ufficiale risale al 16 Agosto 1981 per la vecchia Primera B Metropolitana allo stadio dell’Independiente con il club "Argentino" come squadra di casa: risultato 1-1.

El Clasico de Quilmes non si gioca ufficialmente da circa 40 anni (per la precisione dal 15 agosto 1981), il Quilmes Athletic oggi gioca in Primera B Nacional, la seconda serie del calcio argentino, mentre l’Argentino si trova in terza serie, la Primera B Metropolitana. Dovevano giocare un amichevole per la Copa Amistad per l’anniversario 343 della città di Quilmes il 17 Agosto 2009 ma per il mal tempo il Quilmes Athletic ha deciso di non giocare la partita per non rovinare il campo e il derby non fu riprogrammato-

Il Derby più ricordato negli annali argentini risale al 10 Dicembre 1938 per il campionato della Primera B, l’Argentino de Quilmes e il Quilmes Athletic finiscono primi in classifica entrambe a quota 40 punti ma in Serie A c’è solo un posto e quindi le due squadre di Quilmes devono giocarsi la serie A in due spareggi, vinto 1-0 entrambi dagli "argentini".