Rangers pronti a offrire 700 biglietti ai tifosi del Celtic: per il primo derby della stagione a Ibrox

Secondo alcune fonti, i Rangers torneranno a offrire al Celtic biglietti settore ospiti per il primo Old Firm della prossima stagione 2024-2025.

Lo Scottish Sun afferma che i dirigente del club di Ibrox offriranno ai loro rivali del derby 700 biglietti per lo showdown del prossimo 3 settembre, quando Michael Beale e Brendan Rodgers si scontrano per la prima volta nella Premiership scozzese in questa stagione.