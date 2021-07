Reggiana e Modena di nuovo di fronte: derby del Secchia, una saga iniziata nel 1920…

Modena-Reggiana è stata disputata al massimo in Serie B, ed è stata spesso oggetto di numerosi e violenti scontri tra le due tifoserie.

In base alle previsioni, il prossimo girone B di Serie C dovrebbe essere composto da una squadra ligure (Entella), varie squadre di Emilia Romagna (Fiorenzuola, Carpi, Cesena, Reggiana, Modena, Piacenza), Umbria (Gubbio), Toscana (Carrarese, Pontedera, Montevarchi, Grosseto), Marche (Virtus Pesaro, Fermana, Sambenedettese, Fano, Ancona/Matelica), Sardegna (Olbia) e poi per completare Abruzzo (Pescara e Teramo) o Lazio (Viterbese, Monterosi) a meno che vengano ripescate le toscane Arezzo e Lucchese e in questo caso le squadre abruzzesi e laziali andrebbero nel girone C.

In questo caso tornerebbe dunque il derby del Secchia, per il fiume che segna il confine tra le due province di Modena e Reggio. La sfida tra Modena e Reggiana è, da sempre, una delle più sentite dalle due tifoserie. Anzi, secondo alcuni tifosi del Modena sarebbe il “vero derby” dei gialloblu, più di quelli contro Carpi e Sassuolo o di quello col Bologna. Mentre per la Reggiana c'è la grande rivalità con il Parma...Gli incroci tra gialloblù e granata iniziarono ufficialmente il 12 dicembre 1920, circa un anno dopo la fondazione della Reggiana. Dopo cinque vittorie modenesi, nella stagione 1951-52 la Reggiana ottenne una netta vittoria sul proprio terreno (5-2), ma fu battuta al Braglia per 3-1 grazie alle reti dei fratelli Brighenti e di Sentimenti VI. A fine stagione retrocesse in serie C e il derby del Secchia tornò poi nella serie B 1958/59. Secondo la tradizione, anche nei campionati più disastrosi (la serie B del 1971-72), contro la Reggiana i canarini modenesi si trasformavano e se la giocavano. La stessa cosa valeva per i granata. Un equilibrio che è dimostrato dai tanti pareggi. Dopo gli anni novanta, il derby è tornato di recente e nell'ottobre 2019 la Reggiana ha vinto 1-0 sul campo del Modena in Serie C.