Risse in campo e fuori: gli anni ’70 hanno fatto esplodere l’M23 derby fra Brighton e Crystal Palace…

Il Brighton ha perso 4-0 sul campo del Luton ma è ottavo con otto punti in più del Crysta Palace 14esimo in Premier. Lo scontro diretto fra rivali è in programma sabato 3 febbraio alle 16.00.

Antonino Domsambataro

Quella tra Brighton e Crystal Palace è una rivalità che in Inghilterra tutti danno per assodata ma che in pochi conoscono fino in fondo. La storia è molto particolare. Perché tra il Falmer Stadium e Selhurst Park distano oltre 40 miglia, in sostanza circa un’ora e mezza di guida lungo la Motorway 23. Ecco perché non esiste alcun Brighton-Palace, ma solo l’M23 derby.

Non una stracittadina quindi...

...ma tensioni storiche risalenti addirittura ai primi anni del ‘900, quando gli originari di Brighton cominciarono ad avercela su con quelli di Croydon, che andavano trasferendosi in massa verso Sud. Poi, nella stagione 1974-75, un gruppo di supporters del Palace diede luogo a feroci scontri con una fascia importante dei sostenitori di casa, sul lungomare in direzione di Hove prima di una partita importante ai vertici di Championship, la Seconda divisione inglese.

Sabato 3 febbraio torna il derby tra i gabbiani (Seagulls) del Brighton e le aquile (Eagles) del Brighton, il derby della highway M23 che passa attraverso le montagne del North Downs, che si vocifera siano il luogo dove, nel 1300, i pastori fiamminghi inventarono il gioco del cricket.

Se la rivalità è esplosa con le risse del '74-75, si è poi consolidata nel 1976 per "colpa" di Alan Mullery e Terry Venables, ex compagni di squadra nel Tottenham. Ai tempi in cui giocavano negli Spurs, tra i due esisteva già rivalità poiché i due si contesero a lungo la fascia di capitano. Anni dopo gli ex compagni di squadra Alan Mullery e Terry Venables divennero rispettivamente manager di Brighton e Crystal Palace. Nel giugno del 1976, le due squadre dovevano affrontarsi, dopo due pareggi, nel replay match, di FA Cup, una partita, causa maltempo, rinviata per ben due volte. Non mancarono le polemiche: Mullery e Venables si beccarono duramente e il caso finì anche sul famoso The Guardian. Il culmine il 6 dicembre 1976, quando il Crystal Palace vinse il match 1-0, ma al fischio finale l’allenatore dei Seagulls, Alan Mullery, piombó in campo e aggredì l’arbitro Ron Challis, “colpevole” di aver annullato due goal al Brighton.

