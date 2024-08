Rivalità Italia-Francia: è il derby della Gioconda, ma quelle 248 (+9) opere mancanti?

I recenti Giochi Olimpici hanno per l’ennesima volta rinfocolato la in realtà mai sopita rivalità tra Italia e Francia, con parecchi tifosi nostri connazionali che (tra il serio e il faceto) hanno invitato i transalpini a “ridarci la Gioconda”.

Come è universalmente noto, il Museo del Louvre di Parigi ospita tale famosissimo capolavoro di Leonardo da Vinci: tuttavia, molti italiani non sono a conoscenza del fatto che il quadro in questione è ivi custodito in maniera assolutamente legale, poiché consistente in una delle poche opere d’arte italiane che i transalpini pagarono regolarmente.