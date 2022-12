Roma, quanto derby in un solo abbraccio: Veron e Totti, insieme, a Doha…

Il primo derby della Capitale, per la Brujita Veron, era stato raggelante: 4-1 per la Roma nel novembre 1999. Ma lui, Juan Sebastian Veron, e Nedved hanno poi segnato i gol del 2-1 che, nel marzo 2000, diedero il là alla cavalcata della Lazio verso la vittoria finale dello scudetto.

Tutte sensazioni tornate alla mente di Juan Sebastian Veron, non appena ha incontrato Francesco Totti a Doha in occasione della sfida tra Argentina e Croazia per la semifinale mondiale.