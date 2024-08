Santiago del Cile, vigilia derby caliente: gloria Colo Colo critica il portiere rivale…

Esteban Paredes ha lanciato dure critiche al portiere Gabriel Castellón, assicurando che non ha la personalità o il livello necessario per essere titolare nell'Universidad de Chile. A meno di 24 ore dal Superclásico di calcio cileno, Esteban Paredes , ex giocatore e riferimento storico del Colo Colo ha acceso la vigilia con una forte critica al portiere titolare della U.

In una conversazione con Johnny Herrera per TNT Sports , il Tanque ha espresso la sua opinione sulla prestazione di Castellón, che è stato confermato come il portiere che difenderà la porta azzurra nella partita decisiva del del Campionato Nazionale 2024. Paredeson ha esitato a sottolineare che Castellon non è il portiere ideale per l'U. “Ha trascorso molto tempo nel Santiago Wanderers, è andato a Huachipato e ha giocato buone partite ed è diventato campione, ma io penso che non sia ok per la “U” , ha dichiarato l'ex attaccante.