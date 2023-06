Serie B, i vip comaschi snobbano il derby col Lecco: “Gara come tante altre”

I tifosi vip del Como non riescono ad emozionarsi in vista del derby contro il Lecco, o forse è solo strategia? Tra i vari personaggi noti c'è chi snobba i rivali di sempre. Il medico-scrittore Andrea Vitali commenta senza lasciare spazio ad interpretazioni: "I nostri derby, del resto, sono storicamente altri. Atalanta, Cremonese, Varese. La partita con il Lecco è una gara come tante altre. magari per questo dovrò rinunciare a venire al Sinigaglia quel giorno, se metteranno dei limiti. Questo è l’unico fastidio. Qui, lo si è visto anche stavolta durante la finale, vivono la partita con il Como in maniera diversa. Peggio per loro, direi. Io ricordo con fastidio le due partite perse tre anni fa, e non do per scontato che stavolta possano essere sei punti certi per noi... Però, onestamente, non c’è paragone tra la loro società e la nostra".