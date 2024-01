Sono passati due anni dal derby che ha cambiato la vita di Siviglia e Betis…

Metà gennaio 2024, sono trascorsi due anni dalla partita degli ottavi di finale di Copa del Rey gennaio 2022 che oppose Betis e Sevilla al Benito Villamarín, il famoso derby dell'asta in PVC che colpì Joan Jordán.

Tutto questo perché dopo aver vinto l'indomani con un gol di Canales al Benito Villamarín, a porte chiuse per tutti i guai che si erano creati, il Real Betis avrebbe poi vinto quella stagione la Copa del Rey, mentre il Siviglia, che all'epoca, secondo alcuni dei suoi dirigenti, aspirava a lottare per la Liga, appena due anni dopo, per evitare la retrocessione.