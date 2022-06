Stessa ideologia ma grande rivalità: derby e radicalismo a Belgrado

Entrambi i club calcistici di Belgrado furono fondati alla fine della Seconda guerra mondiale, nell'allora nuova Jugoslavia, governata dal maresciallo Tito. Il Partizan ricevette questo nome per essere la squadra dell'esercito partigiano, eroico nella lotta contro i nazisti. Erano molto comunisti, ma per niente sovietici. Il vicino, il cui stadio dista appena un chilometro nella capitale, adottò il nome di 'Stella Rossa', un'altra denominazione classica dell'epoca. L'Estrella fu rifugio di ribelli e insoddisfatti del regime fino alla morte del dittatore. Dopo la caduta del muro di Berlino, entrambi i club accrebbero la loro rivalità, creando gruppi radicali: i "Delije" o "coraggiosi" nella Stella Rossa, i "Grobari" o "becchini" nel Partizan.

I derby tra i due sono passati dall'essere uno spettacolo colorato a un evento inquietante, con un'escalation costante di scontri, feriti e morti. I club sono stati di manica larga rispetto a questi settori del tifo in cambio della loro assoluta fedeltà. Le conseguenze, sempre negative, ora si subiscono. Il paradosso di questa rivalità è che entrambi i gruppi condividono un'ideologia di estrema destra e nazionalismo radicale. Sostengono la riunificazione jugoslava sotto l'egemonia serba e le simpatie neonaziste e russe. Entrambi odiano qualsiasi legame con la globalizzazione, il cosmopolitismo o la liberazione sessuale.

C'è stato solo un momento in cui "delijes" e "grobaris" si sono esibiti insieme. Era il 2001, facendo saltare in aria una parata di "gay pride" in città.