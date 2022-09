Taranto-Foggia, il primo derby 95 anni fa: e nel 1990 ben 2 giornate di squalifica allo stadio…

Una tradizione consolidata...

Redazione DDD

Sono ben 35 i derby ufficiali di campionato disputati in riva allo Jonio, con un bilancio largamente in favore del Taranto. Sì contano 19 successi per i rossoblu, 10 pareggi e 6 vittorie dei satanelli. La prima contesa in assoluto in terra jonica risale addirittura a quasi 95 anni fa, 11 dicembre 1927, campionato di Prima Divisione. In quella circostanza i rossoblu si imposero con un clamoroso 7-2.

Il derby manca dalla B da più di 30 anni

L'ultima sfida in Serie B, invece, viene collocata dalla statistica nel torneo 1990/91. Nell'occasione la formidabile banda Zeman di allora si impose per 2-0, in un derby caratterizzato da intemperanze che costarono tre giornate di squalifica allo stadio Iacovone, poi ridotte a due, come conferma Mimmo Galeone per Blunote.it.

L'ultima vittoria del Foggia a Taranto risale al campionato di Serie D 2019/20. Quel derby, giocato il 9 febbraio 2020, si chiuse in favore dei rossoneri con il minimo scarto: Taranto-Foggia 0-1, con i rossoneri in dieci. L'ultimo match in ordine cronologico allo stadio Iacovone risale infine alla scorsa stagione di Lega Pro.